La APF organiza un “mundialito” de preparación con seis selecciones de cara al Mundial Sub 20

El argentino se refirió a la iniciativa y a las gestiones que se están realizando: “Estamos trabajando para armar una especie de “mundialito”. Aún nos falta confirmar a los equipos, por eso no lo hemos anunciado. La idea es traer a seis selecciones a Paraguay, y nuestra selección jugaría entre dos y tres partidos como local antes de viajar. Estamos a punto de confirmarlo, pero no quiero adelantarlo en caso de que alguna selección se baje a último momento. Tenemos previsto viajar a Chile el 23 de septiembre, ya que el reglamento dice que hay que hacerlo cuatro días antes del debut, que será el 27”.

El coordinador explicó que la organización enfrenta desafíos logísticos, pero que se está trabajando para superarlos. “Estamos enfrentando algunas complicaciones, ya que el país está con los hoteles llenos debido a otros eventos deportivos, lo que demuestra que Paraguay está creciendo mucho en cuanto a visitantes. Por ello, estamos buscando distintos hoteles y lugares de entrenamiento para alojar a las delegaciones. Dentro de las solicitudes de cada equipo, hay selecciones que quieren jugar un solo partido, como Japón, mientras que México y Arabia Saudita quieren jugar dos. Una vez que tengamos a los equipos confirmados, podremos establecer el calendario y las sedes”.

Finalmente, el ex preparador físico brindó un porcentaje de avance y explicó los pasos finales para el anuncio oficial. “Si tuviera que dar un porcentaje, diría que estamos entre un 70 y 80 por ciento de confirmación. Una vez que las selecciones nos envíen sus itinerarios y pasajes, la APF, como siempre, confirmará y anunciará la realización del torneo”.