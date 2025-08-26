La Albirroja, entre Eliminatorias y amistosos

El jueves 4 de setiembre, la Albirroja enfrentará a Ecuador, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, por la penúltima fecha del selectivo para la Copa del Mundo norteamericana.

El martes 9 lidiará con Perú, en el Nacional de Lima, también a las 20:30, en la ronda final.

Paraguay está con un pie en el certamen ecuménico a cumplirse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a los duelos preparatorios, los de octubre son contra Japón (viernes 10, en Suita, 07:30 de nuestro país) y Corea del Sur (martes 14 en Seúl, 08:00), mientras que en noviembre está definido el choque con Canadá, quedando un rival a confirmar.