La nómina de Albirrojos que buscarán asegurar la clasificación al Mundial

La lista de convocados presenta varias modificaciones. Se destaca la inclusión como la principal novedad de Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia, quien junto a Alan Benítez, Alexis Duarte, Braian Ojeda y Ronaldo Martínez, se unen al plantel para encarar el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas. Estas incorporaciones responden a las ausencias de jugadores habitualmente seleccionados como Fabián Balbuena, Ronaldo Dejesús López, Mathías Villasanti e Isidro Pitta, quienes se encuentran lesionados.

El equipo se reunió entre la madrugada y la tarde de hoy para iniciar la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané. El primer contacto en campo con el entrenador se llevó a cabo durante el mediodía en el Albiróga sede donde entrena la selección nacional, con varios de los jugadores ya presentes. El jueves, a las 20:30, la Albirroja recibirá a Ecuador en el Defensores del Chaco. Un solo punto le basta a Paraguay para sellar su clasificación y no depender de otros resultados, posteriormente, el martes de la siguiente semana visitará a Perú, en el duelo marcado para las 20:30, en el estadio Nacional de Lima.

Arqueros (4): RobertoJunior Fernández (Cerro Porteño), Carlos Coronel (Red Bulls), Juan Espínola (Newell’s Old Boys) y Orlando Gill (San Lorenzo).

Defensores (8): Juan Cáceres (FC Dinamo Moscú) Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland ), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Agustín Sández (Rosario Central), Alexis Duarte (Spartak de Moscú), Alan Benítez (Internacional) y Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Mediocampistas (7): Damián Bobadilla (São Paulo), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain FC), Matías Galarza (River Plate) y Hugo Cuenca (Génoa)

Delanteros (8): Ramón Sosa (Palmeiras), Miguel Almirón (Atlanta United), Antonio Sanabria (Cremonese), Ronaldo Martínez (Platense), Ángel Romero (Corinthians), Gabriel Ávalos (Independiente de Avellaneda), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Adrián Alcaraz (Olimpia).