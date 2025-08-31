Adrián Alcaraz, la sorpresa en la convocatoria de Gustavo Alfaro

El sueño mundialista está más cerca que nunca para la Albirroja. Los primeros jugadores convocados ya se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, la casa de la Albirroja, para iniciar la preparación de cara a los decisivos duelos. Además de la sorpresa de Alcaraz, el único futbolista franjeado que integra la nómina del “cazador de utopías imposibles”, se unieron al grupo jugadores que militan en el exterior.

Entre ellos se destacan Antonio “Tony” Sanabria (Cremonese, Italia), Gabriel Ávalos (Independiente, Argentina), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, MLS), Braian Ojeda (Real Salt Lake, MLS), Orlando Gill (San Lorenzo, Argentina), Juan Espínola (Newell’s Old Boys, Argentina), y otra de las grandes novedades: Ronaldo Martínez (Platense, Argentina). El entrenador Gustavo Alfaro también está presente y listo para liderar al equipo en esta etapa crucial.

La selección albirroja está a un paso de sellar su clasificación a la Copa del Mundo 2060, que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Para lograrlo, solo necesita sumar un punto sin depender de otros resultados. Primero, la Albirroja recibirá a Ecuador el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco. Posteriormente, cerrará su participación visitando a Perú en el estadio Nacional de Lima el martes 9 de septiembre, también a las 20:30.