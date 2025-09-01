Selección Paraguaya

Gustavo Gómez: “Estamos preparados para conseguir la clasificación”

La selección de Paraguay realiza hoy el segundo entrenamiento previo al último combo de Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Ecuador en un partido que puede certificar la clasificación al Mundial 2026.

01 de septiembre de 2025 - 17:11
Gustavo Gómez, futbolista de la selección paraguaya, durante la llegada al Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.@albirroja

Paraguay está a un punto del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro quiere certificar la clasificación en el primer partido del último combo: el jueves 4 de setiembre, a las 20:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. El combinado nacional depende de sí mismo y, hasta perdiendo puede asegurar el boleto.

En la antesala de la segunda movilización en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE), el capitán del seleccionado guaraní palpitó el duelo frente a la Tri y apuntó que “estamos preparándonos para hacer lo mejor y conseguir la clasificación”. “Es toda una expectativa muy grande del país y de nosotros también. Estamos muy cerca de conseguir el objetivo”, añadió el defensor.

Gabriel Ávalos (d) y Álex Arce, jugadores de la selección paraguaya, en la movilización del domingo 31 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.

“Un partido muy importante para nosotros”

“Es un partido muy importante para nosotros como fueron todos los partidos que jugamos acá en casa. Estamos felices de poder estar de vuelta acá, en nuestro país, con la selección,. Arrancamos de la mejor manera para tratar de hacer lo mejor y conseguir la victoria”, puntualizó Gómez, quien está a puertas de conquistar el pasaje a una Copa del Mundo por primera vez en la carrera.

Gustavo Gómez y la ansiedad por el partido

A pesar de la experiencia, Gustavo Gómez reconoció que hay ansiedad a causa de la posibilidad de cortar la sequía de 16 años sin disputar el torneo de selecciones más importante del mundo. “Hasta los mejores del mundo viven antes de cada partido la ansiedad. El nerviosismo y las mariposas en la barriga siempre están. Ojalá que el jueves se pueda cerrar la clasificación”, finalizó.

