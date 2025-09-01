Ronaldo Martínez y la primera vez en la selección paraguaya: “Ansioso, pero trato de utilizarlo a mi favor”

Ronaldo Martínez fue convocado por primera vez a la selección de Paraguay. El ex delantero de Cerro Porteño estará presente en el combo más importante de la Albirroja en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Goleador, campeón y figura de Platense, el delantero sueña con enfrentar a Ecuador en el partido que puede certificar la clasificación a la Copa del Mundo.

“Significa mucho para mí, es algo que siempre soñé. Justo me toca en un momento muy importante. Contento por eso”, expresó Martínez en la zona mixta del Centro de Alto Rendimiento de Ypané. “Me agarra en el mejor momento de mi carrera”, añadió el atacante, que este año conquistó el torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina.

“Miro para atrás y me vienen los recuerdos”

“Ahora me viene todo. Hoy en día miro para atrás y me vienen todos los recuerdos que pasé como futbolista para estar acá”, señaló el futbolista de 29 años, que además de vestir la camiseta del Ciclón y del Calamar, militó en Deportivo Capiatá y Resistencia del fútbol paraguayo, Central Norte de Argentina y The Strongest de Bolivia.

Ronaldo Martínez y la ansiedad en Paraguay

Ronaldo Martínez habló la ansiedad que genera formar parte del combinado nacional y la inminente clasificación al Mundial. “Hasta hoy se me da vuelta la panza. Mi mamá está muy contenta, es muy ansiosa y está muy feliz. Yo también soy ansioso, pero lo manejo bien y trato de utilizarlo a mi favor”, cerró el delantero antes del entrenamiento vespertino.

