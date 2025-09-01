Gustavo Gómez y la ansiedad que genera la inminente clasificación

La selección de Paraguay acaricia el boleto al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro está a 1 punto de romper la racha de tres ausencias consecutivas y retornar a una Copa del Mundo después de 16 años. El combinado nacional puede certificar la clasificación en el primer partido del último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Gustavo Gómez palpitó el encuentro que puede significar el regreso al torneo de selecciones más importante del mundo y apuntó a la ansiedad. “Hasta los mejores del mundo viven antes de cada partido la ansiedad”, señaló el capitán del seleccionado guaraní, que el jueves 4 de setiembre, en el Defensores del Chaco de Asunción, depende de sí mismo frente a Ecuador.

“Ojalá el jueves se pueda cerrar la clasificación”

“Después de mucho tiempo estamos en una situación muy buena. Tenemos que tomar con seriedad el partido y cerrar la clasificación (…) El nerviosismo y las mariposas en la barriga siempre están. Ojalá el jueves se pueda cerrar la clasificación”, mencionó Gómez, quien formó parte de los fracasos en las clasificatorias a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

