Jugadores de la Albirroja Sub 20 podrán ser liberados si sus clubes lo solicitan

Esta decisión se aplicará únicamente a los futbolistas que sean solicitados por sus respectivos equipos; el resto continuará con el plan de trabajo establecido por el seleccionador albirrojo Sub 20 Antolín Alcaraz. La meta es encontrar un equilibrio entre el desarrollo de los jóvenes talentos al servicio de la Albirroja juvenil y las exigencias de los clubes en sus torneos.

El líder del Torneo Clausura, Guaraní, por ahora se desprende del lateral izquierdo Alexandro Maidana, una figura casi irreemplazable en su esquema. Aunque cuenta con Thiago Servín como alternativa, su perfil es menos ofensivo. Otro convocado del cuadro aurinegro es César Miño, un jugador de recambio, apuntando al partido del viernes contra Sportivo Luqueño.

Por su parte, el escolta Cerro Porteño también cede a jugadores importantes. El zaguero central Lucas Quintana, quien se ganó un lugar en el once de Diego Martínez, fue citado junto al lateral Rodrigo Gómez y el extremo Gabriel Aguayo, quienes suelen ser piezas de recambio. El Ciclón recibirá el domingo a Atlético Tembetary, que también cede a su defensor Líder Cáceres.

La situación más complicada la enfrenta Olimpia. El portero Facundo Insfrán, quien tuvo grandes actuaciones desde su aparición en el primer equipo, fue convocado en un momento crítico. La lesión en la pantorrilla de Gastón Olveira lo dejará fuera por 15 días, convirtiendo al joven guardameta en una pieza fundamental. Además del arquero, la lista de convocados de Olimpia incluye al lateral Tobías Morínigo y al atacante Tiago Caballero, apuntando al encuentro del domingo contra el 2 de Mayo.