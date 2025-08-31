Enso González convocado a la Selección Paraguaya Sub 20

La gran sorpresa de la convocatoria es la inclusión de Enso González, el talentoso jugador del Wolverhampton Wanderers. A pesar de estar recuperándose de una grave lesión de rodilla que sufrió el 27 de julio de 2024, en el duelo por la fase de grupos de los Juegos Olímpicos frente a Israel, que lo dejó fuera de las canchas por un tiempo prolongado, tal es así que hasta la fecha no volvió a disputar un partido oficial.

El futbolista de 20 años, formado en la cantera de Libertad, se rompió los ligamentos cruzados y, aunque ya tiene el alta médica, aún no tuvo minutos con su club. Sin embargo, su experiencia y la calidad que demostró al ser una pieza fundamental en el título del Preolímpico de Venezuela el año pasado, lo convierten en un líder potencial para el plantel en el Mundial, que se desarrollará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Los convocados para iniciar el microciclo

Arqueros: Facundo Insfrán (Olimpia), Víctor Rojas (Libertad), Francisco Mongelos (Sportivo Luqueño) y Gadiel Paoli (Boca Juniors).

Defensores: Rodrigo Gómez (Cerro Porteño), Tobías Morínigo (Olimpia), Ezequiel Duarte (Independiente), Líder Cáceres (Atlético Tembetary), Lucas Quintana (Cerro Porteño) y Axel Balbuena (Lanús).

Mediocampistas: Lucas Gómez (Guaraní), Lucas Guiñazú (Atlético Tembetary), Fabrizio Baruja (Olimpia), Octavio Alfonso (Guaraní), Osmar Giménez (General Caballero JLM), Giovanni Gómez (Guaraní) y Alexandro Maidana (Guaraní).

Delanteros: Tiago Caballero (Olimpia), César Miño (Guaraní), Gabriel Aguayo (Cerro Porteño), Rodrigo Cáceres (Sportivo Luqueño), Rodrigo Villalba (Libertad), David Fernández (Sol de América), Alejandro Notario (Sportivo Trinidense) y Enso González (Wolverhampton).