Alfaro y las bajas: “lo que les duele no es estar lesionados, lo que les duele es no poder estar acá”

El argentino destacó la conmoción de los futbolistas lesionados por no estar en la cancha. “Una lástima a todos los muchachos que las lesiones que tuvimos, fundamentalmente las lesiones serias, la de Matías Villasanti, la de Fabián Balbuena, la de Ronaldo Dejesús, Isidro Pitta que tuvo una lesión muscular muy importante y que le demandó ocho semanas, la de Julito Enciso, que era una operación que después voy a explicarlo. Ayer me manda una foto Mati Villasanti con Fabián Balbuena, estaban los dos juntos, con muletas, le digo ‘que están en el hospital’, entonces me dice, profe, los dos me dijeron, sabe que no nos duele la lesión, nos duele no estar ahí, nos quedaríamos por estar ahí”.

El cazador de utopías hizo mención al permanente recuerdo de los que faltan. “Yo le decía a los chicos, ‘chicos, ustedes están acá. Están acá porque están presentes en cada charla nuestra’, ayer cuando estábamos al mediodía lo recordamos, anoche cuando charlamos con los jugadores también lo recordamos permanentemente, ellos están, son parte de esto. Son los riesgos que a veces tiene esta profesión, como le pasó a Alex Arce en el combo anterior, o le pasó a Gustavo Gómez, se acuerdan de un momento que después Gustavo vino también, parece que era el partido de Chile, creo que vino porque había tenido una lesión en un entrenamiento”.

Alfaro valoró el compromiso que va más allá del dolor físico. “Cuando le dije a Ronaldo Dejesús, me dice, ‘profe, no me diga eso, que me pongo un casco y me voy para allá’. Me dice Isidro lo mismo, cuando Julito me contestó a las 3 de la mañana, por la diferencia horaria, que obviamente que hay, me dice, ‘profe, no sabe lo que extraño estar allá, no sabe lo que estoy sufriendo en este momento, no poder estar allá con los muchachos y con la selección’. Entonces, obviamente lo que, fíjate lo lindo de todo esto, que lo que les duele no es estar lesionados, lo que les duele es no poder estar acá, es no poder ser parte del grupo”.

El seleccionador albirrojo destacó el valor de cuidar la salud del grupo. “Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque si el grupo goza de buena salud, es ahí donde nosotros sabemos que las cosas van a estar bien, que tenemos el caballo adelante del carro y no al revés, porque las prioridades están claras y los objetivos están claros. Y Fabián me decía, ‘profe, ojalá pronto nos volvamos a ver’. Yo le dije, ‘te voy a ir a visitar, digo, lo espero con un asado brasilero, digo, no te veo maña, digo, voy a verte, voy a desafiar a ver quién es mejor asador’, digo, pero los voy a ir a visitar. Y el hecho de decir que quieran ser parte de esto, eso es lo trascendente, eso es lo más lindo. Y Fabián me decía, profe, pronto nos vamos a ver. Y tenemos que seguir así, sumando desde el lugar que nos toque, sumando desde el lugar que nos toque”.

El entrenador también resaltó la importancia de los líderes marcan el camino. “Eso lo está diciendo uno de los hombres de más experiencia que tiene la Selección, de uno de los capitales que nosotros tenemos en la Selección. Si esa es la pauta que marcan los libres, eso quiere decir que esta Selección está en buenas manos. Y acá me corro como cuerpo técnico, en las manos de los jugadores”.

Alfaro concluyó haciendo énfasis a la obligación de conectar con la Selección desde otro lugar. “Le decía a Gustavo Gómez y le decía a Fabián Balbuena que la obligación que tienen de conectarse con la Selección es de otro lugar, no únicamente con la necesidad de querer jugar, de educar a los chicos jóvenes, lo que significa venir a defender los colores de la Selección Nacional, lo que significa y lo que cuesta ser jugador de Selección Nacional, el privilegio que tiene vestir un escudo. Y eso lo tienen muy claro. Entonces yo lo que quería es decirle, están con nosotros, porque están con nosotros, porque yo no tengo ninguna duda que si mañana los necesitamos ellos van a estar trabando, tirándose al piso y sacrificándose contra el partido de Ecuador porque van a poner su corazón, y nosotros lo sentimos, y nosotros lo sentimos que va a ser así. Entonces ese es el sentimiento”.