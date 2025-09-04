La formación de Paraguay para enfrentar a Ecuador en Sajonia

La selección paraguaya afronta hoy el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja disputa el partido más importante de los últimos años: a las 20:30, hora de Paraguay, enfrenta a Ecuador por la clasificación al Mundial. El combinado nacional depende de sí y hasta perdiendo puede certificar el boleto a Estados Unidos/México/Canadá 2026.

Gustavo Alfaro, quien está cerca de clasificar a una segunda Copa del Mundo como entrenador, tendría la alineación definida para medir a la Tri en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. A diferencia de encuentros anteriores, el técnico de 63 años probó un par de formaciones buscando al reemplazante de Julio Enciso en el ataque y a un cuarto mediocampista.

Sin Enciso, quien no fue convocado por la inactividad debido a la operación de rodilla y la reciente llegada al Racing de Estrasburgo, el DT decidió cambiar no solo de hombre sino que también de sistema: del 4-3-2-1 al 4-4-2. El argentino apuesta por el doble nueve y sorprende con la elección del segundo atacante: Ronaldo Martínez, el goleador y campeón con Platense de Argentina.

Ronaldo Martínez debuta hoy en la Albirroja

Martínez fue la novedad en el entrenamiento del miércoles. El ex Cerro Porteño apareció en el once para acompañar a Antonio Sanabria. Y poco del cotejo, el delantero de 29 años, que registra 24 encuentros, 6 goles, 3 asistencias y un título (Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional) en la temporada con el Calamar, está listo para debutar en el seleccionado guaraní absoluto.

Ramón Sosa, segunda variante de Paraguay

Pero Martínez, quien con respecto a la sesión del martes ingreso por Ángel Romero, no fue la única prueba que realizó Alfaro. También en la última práctica, el estratega introdujo a Ramón Sosa por Matías Galarza en el medio: el futbolista del Palmeiras ingresó al equipo por el jugador de River Plate, quienes en este setiembre disputarán los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La formación de Paraguay vs. Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Matías Galarza, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.