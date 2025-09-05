Gustavo Alfaro: “me la hicieron muy fácil los muchachos”

“Estoy muy feliz, muy satisfecho por toda la labor hecha por los muchachos a lo largo de todo este camino. Cuando nosotros tomamos este desafío lo hicimos convencidos de que esto lo podíamos lograr, como lo habíamos planteado desde un primer momento. La idea era tratar de llegar al último partido contra Perú donde nosotros dependiéramos de nuestro resultado”, explicó Alfaro.

El técnico argentino continuó destacando la entrega del grupo. “De nuestros rendimientos, desde la prestación que teníamos en los partidos. Y la verdad que yo digo que me la hicieron muy fácil los muchachos. Esto lo pudimos hacer porque los muchachos lo hicieron muy fácil y por eso yo le doy mucho mérito a los muchachos”.

El seleccionador albirrojo señaló que la conexión con el plantel fue instantánea. “Enseguida, se encolumnaron detrás de lo que pretendíamos. No hubo que explicarle nada, ni hacer nada extraordinario, sino simplemente tratar de buscar las razones, y no solamente las razones que explicaran, sino fundamentalmente las soluciones. Y creo que con la voluntad de los jugadores y la predisposición y tratar de darle lo que en algún punto uno sentía que ellos reclamaban y necesitaban, empezamos a conformar esa sociedad paciente y competitiva que siempre tiene que existir entre un cuerpo técnico y una selección nacional o un equipo”, detalló.

Finalmente, el entrenador se refirió al profundo impacto que la clasificación generó en Paraguay. “Jamás dimensioné lo que iba a venir después, porque yo vine a agitar a los jugadores, a tratar de agitarlos para que reaccionen. Como se los dije, me parece que fue después del partido de Brasil, que yo lo único que tenía que hacer era samarear el árbol para que se caigan las arañas, porque los frutos estaban ahí. Y creo que eso fue lo que yo vine a hacer. Jamás dimensioné lo que el país se podía llegar a agitar, lo que el país podía llegar a sentir, a identificarse y a representar”, concluyó.