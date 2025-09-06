Omar Alderete: “Es más lindo conseguir el objetivo con nuestra gente, con nuestro pueblo”

“Yo creo que sí, al final es más lindo conseguir el objetivo con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia que nos está mirando ahí. Por ese lado yo creo que es mucho mejor”, comentó Alderete sobre la importancia de clasificar jugando en casa.

Al ser consultado sobre el partido contra Perú en Lima, el jugador indicó: “Yo creo que más que nada eso, cerrar de buena forma todo lo que hicimos, este proceso lindo que tuvimos. E ir con confianza después para volver a preparar los partidos, los amistosos que tengamos. Más que nada por eso, por cerrar bien esto que hicimos”.

Sobre el apoyo de la afición, el defensor expresó: “Al final agradecerle porque estuvieron ahí apoyando yo sé que la gente estuvo esperando mucho también para festejar. Creo que más que nada fue eso, los años que pasaron de mala racha, digamos, y nada, estaban ansiosas, y sí, es normal”.

Sobre su buen momento personal y el logro con la selección, el futbolista señaló: “En lo personal está siendo un lindo año para mí, estoy contento con eso, pero yo creo que nada se compara así con conseguir los objetivos de una selección, aquí con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia que está también siempre esperando que nos vaya bien con nuestra selección, y más que nada contento por eso”.

Respecto a la situación de los referentes que pasaron por procesos anteriores sin éxito, Alderete afirmó: “Nadie quiere estar en esa situación, mucho menos con su selección, yo creo que también se lo merecían demasiado, yo siempre, desde que me llevo a la selección nunca vi una mala cara, vi siempre ganas de que vayan bien las cosas y no salieran los resultados, pero sí, más que nada ellos que sufrieron mucho más ese proceso, muchos más años, y contento porque también se le dio a ellos”.

Finalmente, sobre la llegada del nuevo convocado, Lucas Romero, Alderete comentó: “Yo creo que lo vimos poco todavía, yo al menos le vi recién en el bus, creo que al final cada persona o cada jugador que venga a este grupo lo va a pasar bien porque hay un buen ambiente y un buen grupo”.