Eliminatorias Sudamericanas: Orlando Gill ¿es la sorpresa? en el equipo de Paraguay

Se mantiene Roberto Junior Fernández en la portería o es el turno de Orlando Daniel Gill en el partido de este martes a la noche frente a Perú, en el estadio Nacional de Lima.

El entrenador Gustavo Alfaro respetó la jerarquía y antigüedad a Junior Fernández a pesar de no tener minutos en el equipo de Cerro Porteño a lo largo de los últimos combos de las Eliminatorias Sudamericanas. Orlando Gill (de San Lorenzo de Almagro) fue incluido en la nómina del entrenador de la Albirroja previo a los partidos de la séptima llave (Chile y Colombia).

Se mantuvo en las siguientes convocatorias y durante el entrenamiento de este lunes, el último antes del viaje a Perú, Orlando fue considerado en el equipo titular, pero después de que Junior Fernández arrancó.

No será la primera vez que Alfaro suelte alguna sorpresita en la formación luego de que haya entrenado con otro. Lo más cercano es lo del delantero Ronaldo Martínez, quien como otros tantos apareció de titular en la primera convocatoria.

En este proceso camino al Mundial 2026 pasaron en el arco Carlos Miguel Coronel (seis partidos) y Junior Fernández (ciclo de Alfaro), quien se mantuvo en la formación en los últimos once juegos.

Gustavo Alfaro tiene la palabra.