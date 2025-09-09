¿Cuándo fue la última vez que Paraguay triunfó de visitante?

La selección paraguaya disputa hoy el último partido en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Perú por la fecha 18: empieza a las 20:30, hora de Paraguay, en el Nacional de Lima. Además de querer finalizar el certamen con victoria y ganar por primera vez en suelo peruano, el combinado nacional desea culminar con una extensa racha.

Paraguay lleva 4 años, 10 meses y 24 días sin ganar de visitante por el clasificatorio mundialista. La última vez que el conjunto guaraní triunfó fuera del territorio guaraní fue el 13 de octubre de 2020: por la segunda ronda del camino al Mundial Qatar 2022, el seleccionado dirigido por Eduardo Berizzo superó 1-0 a Venezuela en Olímpico Metropolitano de la ciudad de Mérida.

La última victoria de Paraguay de visitante

Paraguay: 16 partidos desde el último triunfo

Desde entonces y con diferentes entrenadores, desde Berizzo hasta Alfaro pasando por Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero, la selección paraguaya jugó 16 veces: empató 8 y perdió 8. En el ciclo del actual DT, que debutó en 2024, la Albirroja igualó en los primeros 4 juegos (0-0 vs. Uruguay y Ecuador y 2-2 con Bolivia y Colombia) y perdió en el último (1-0 vs. Brasil).