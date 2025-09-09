Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro y la victoria: “Paraguay no se relaja nunca”

Gustavo Alfaro analizó la histórica victoria de la selección de Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 00:00
El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, durante el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, durante el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú. Paolo Aguilar

Paraguay superó 1-0 a Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja finalizó el clasificatorio mundialista con una histórica victoria: derrotó a la Bicolor por primera vez en suelo incaico. El triunfo también cortó la racha de 4 años sin ganar de visitante en el certamen y posicionó al seleccionado guaraní en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Lea más: Vídeo: El gol de Matías Galarza para el triunfo de Paraguay

“Teníamos que tener la capacidad de reconvertirnos rápidamente porque después de que terminó el partido con Ecuador y sellamos la clasificación, nos sacamos una mochila que pesaba mucho de más de quince años de mundiales esquivos a los que no habían podido ir”, comenzó Gustavo Alfaro en la conferencia posterior al partido en el estadio Nacional de Lima.

Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.

“Venir a este partido era con riesgo de perder”

“Venir a jugar este partido era con riesgo de perder. Y no podemos perder porque nos relajamos, o nos dejamos estar o porque al conseguir el objetivo nos relajamos”, continuó el entrenador de 63 años. “Somos Paraguay y Paraguay no se relaja nunca”, lanzó el argentino, que dirigió el décimo segundo encuentro desde la asunción luego de la Copa América 2024.

Lea más: Matías Galarza y el Mundial 2026: “Apuntamos a competir”

Enlace copiado