Gustavo Alfaro y la victoria: “Paraguay no se relaja nunca”

Paraguay superó 1-0 a Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja finalizó el clasificatorio mundialista con una histórica victoria: derrotó a la Bicolor por primera vez en suelo incaico. El triunfo también cortó la racha de 4 años sin ganar de visitante en el certamen y posicionó al seleccionado guaraní en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

“Teníamos que tener la capacidad de reconvertirnos rápidamente porque después de que terminó el partido con Ecuador y sellamos la clasificación, nos sacamos una mochila que pesaba mucho de más de quince años de mundiales esquivos a los que no habían podido ir”, comenzó Gustavo Alfaro en la conferencia posterior al partido en el estadio Nacional de Lima.

“Venir a este partido era con riesgo de perder”

“Venir a jugar este partido era con riesgo de perder. Y no podemos perder porque nos relajamos, o nos dejamos estar o porque al conseguir el objetivo nos relajamos”, continuó el entrenador de 63 años. “Somos Paraguay y Paraguay no se relaja nunca”, lanzó el argentino, que dirigió el décimo segundo encuentro desde la asunción luego de la Copa América 2024.

