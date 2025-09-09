Selección Paraguaya

Matías Galarza y el Mundial 2026: “Apuntamos a competir”

Matías Galarza analizó el triunfo de Paraguay en Lima y apuntó al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 23:26
Matías Galarza, jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
La selección de Paraguay finalizó las Eliminatorias Sudamericanas con una histórica victoria. El 1-0 en el estadio Nacional de la ciudad de Lima, con gol de Matías Galarza, significó el primer triunfo del combinado nacional contra Perú en suelo incaico por el clasificatorio mundialista. Además, cortó la racha de 4 años sin ganar de visitante en el certamen.

Tras el cierre, con la clasificación a la Copa del Mundo luego de tres ausencias consecutivas, la Albirroja iniciará la preparación al Mundial con una gira asiática en octubre y otro par de amistosos (Estados Unidos y posiblemente México) en noviembre. “Cada jugador tiene que demostrar y sacar su mejor su mejor versión para ir a competir al Mundial”, expresó Galarza.

“Apuntamos a competir en el Mundial”

Matías Galarza apuntó a EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y dejó en claro que “vamos a competir”. “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial. El grupo está para grandes cosas. No vamos a participar sino que vamos a competir en el Mundial. Vamos a ir creciendo cada vez más, a nivel grupal y futbolístico”, finalizó el mediocampista a la transmisión televisiva.

