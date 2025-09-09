Matías Galarza y el Mundial 2026: “Apuntamos a competir”

La selección de Paraguay finalizó las Eliminatorias Sudamericanas con una histórica victoria. El 1-0 en el estadio Nacional de la ciudad de Lima, con gol de Matías Galarza, significó el primer triunfo del combinado nacional contra Perú en suelo incaico por el clasificatorio mundialista. Además, cortó la racha de 4 años sin ganar de visitante en el certamen.

Tras el cierre, con la clasificación a la Copa del Mundo luego de tres ausencias consecutivas, la Albirroja iniciará la preparación al Mundial con una gira asiática en octubre y otro par de amistosos (Estados Unidos y posiblemente México) en noviembre. “Cada jugador tiene que demostrar y sacar su mejor su mejor versión para ir a competir al Mundial”, expresó Galarza.

“Apuntamos a competir en el Mundial”

Matías Galarza apuntó a EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y dejó en claro que “vamos a competir”. “Nosotros apuntamos a competir en el Mundial. El grupo está para grandes cosas. No vamos a participar sino que vamos a competir en el Mundial. Vamos a ir creciendo cada vez más, a nivel grupal y futbolístico”, finalizó el mediocampista a la transmisión televisiva.

