Robert Harrison: “Berizzo dijo que no quería cobrar y se fue”

Durante su intervención, Harrison realizó un análisis retrospectivo de los momentos complicados que la selección paraguaya atravesó en años recientes para terminar consiguiendo el objetivo de volver a la máxima cita del fútbol luego de 16 años de ausencia. El dirigente abordó uno de los temas más delicados: las numerosas rescisiones de contratos con entrenadores, que, según señaló, tuvieron un notable impacto en la economía de la APF.

“El costo de una selección es bastante importante, no voy a dar números, pero sí di cifras de rescisiones en su momento, donde muchas veces se confundían ciertos detalles. La rescisión forma parte de un contrato, así como cuando nosotros no queremos que un técnico se vaya y él se quiere ir”, explicó Harrison.

El titular albirrojo subrayó que, hasta la llegada del técnico Gustavo Alfaro, la APF tuvo que afrontar pagos significativos por la finalización anticipada de contratos de entrenadores. Sin embargo, mencionó un caso particular: “Hemos pagado rescisiones a todos menos a Eduardo Berizzo. Berizzo dijo que no quería cobrar y se fue, pero hemos pagado montos importantes que sin duda afectaron a las finanzas de la selección o de la APF. Esto forma parte de los contratos de los entrenadores y del costo de mantener la selección”.

El presidente elogió además el trabajo realizado por el “Toto” Berizzo, asegurando que contó con el respaldo de los futbolistas, quienes querían que continuaran en el mando: “Berizzo fue un técnico trabajador, donde posiblemente el esquema de juego que tenía no resultó en las Eliminatorias, pero sí resultó en los jugadores. Los jugadores se brindaron al máximo con Berizzo, lo querían y no querían que Berizzo se vaya”.

El entrenador argentino estuvo en el comando de la selección albirroja en 31 partidos, periodo en el que consiguió 7 victorias, 13 empates y 11 derrotas, alcanzando una efectividad del 37%. Bajo su dirección, el equipo marcó 31 goles y recibió 39. La particularidad en su caso fue la decisión de Berizzo de no cobrar indemnización tras su salida, a diferencia de otros técnicos anteriores.