¿Cuándo, dónde y ante qué rivales vuelve a jugar Paraguay?

Paraguay cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una significativa victoria contra Perú en Lima. La Albirroja de Gustavo Alfaro venció 1-0 a la Bicolor en el último partido del certamen mundialista y a partir de ahora, activa el Mundial 2026. El combinado nacional es uno de los seis clasificados junto a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil (Bolivia juega repechaje).

La selección paraguaya comenzará inmediatamente la serie de amistosos de preparación para la Copa del Mundo. En el resto del 2025, el calendario aún tiene dos Fecha FIFA. La primera será en octubre, cuando el conjunto guaraní viaje a Asia para medir a dos países clasificados, mientras que la segunda será en noviembre, mes en el que medirá a uno de los anfitriones del torneo.

Paraguay y los amistosos confirmados de 2025

Paraguay enfrentará a Japón el viernes 10 de octubre, a las 7:20, en el Panasonic Stadium de Suita. Cuatro días más tarde, el martes 14, a las 8:00, enfrentará a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl. Posteriormente, tiene confirmado el cotejo frente a Estados Unidos, el sábado 15 de noviembre a las 19:00, en el Subaru Park de Chester, Pensilvania.