¿Cuándo, dónde y ante qué rivales vuelve a jugar Paraguay?

La selección paraguaya finalizó las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria histórica frente a Perú en Lima. A partir de ahora, la Albirroja de Gustavo Alfaro activa el modo Mundial 2026.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 11:09
Los jugadores de la selección de Paraguay saludan a los hinchas luego del partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú. 012904+0000 ERNESTO BENAVIDES

Paraguay cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una significativa victoria contra Perú en Lima. La Albirroja de Gustavo Alfaro venció 1-0 a la Bicolor en el último partido del certamen mundialista y a partir de ahora, activa el Mundial 2026. El combinado nacional es uno de los seis clasificados junto a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil (Bolivia juega repechaje).

La selección paraguaya comenzará inmediatamente la serie de amistosos de preparación para la Copa del Mundo. En el resto del 2025, el calendario aún tiene dos Fecha FIFA. La primera será en octubre, cuando el conjunto guaraní viaje a Asia para medir a dos países clasificados, mientras que la segunda será en noviembre, mes en el que medirá a uno de los anfitriones del torneo.

Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.

Paraguay y los amistosos confirmados de 2025

Paraguay enfrentará a Japón el viernes 10 de octubre, a las 7:20, en el Panasonic Stadium de Suita. Cuatro días más tarde, el martes 14, a las 8:00, enfrentará a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl. Posteriormente, tiene confirmado el cotejo frente a Estados Unidos, el sábado 15 de noviembre a las 19:00, en el Subaru Park de Chester, Pensilvania.

