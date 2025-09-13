Gustavo Alfaro: “El final del camino nos debía encontrar clasificados”

El argentino describió el proceso como “un año de vértigo, de necesidades, de transformaciones y de búsquedas”. En su mensaje, destacó el papel crucial de los jugadores en este logro. “El final del camino nos debía encontrar clasificados y se consiguió gracias a la increíble actitud y predisposición de los jugadores, que lucharon para cambiar una historia. El primer cambio lo hicieron es sus cabezas. El corazón siempre los impulsó, su amor por la Albirroja siempre se manifestó. Comprendieron que el destino estaba en sus manos y no marcado por una tendencia que parecía empecinada e inexorable. Eso le dio paso a los cambios en sus rendimientos, y con ellos, a los resultados”.

El cazador de utopías imposibles recordó algunos de los momentos más importantes de la campaña clasificatoria. “Vencer a Brasil y a la Argentina después de muchos años; dar vuelta resultados de local o en las condiciones más adversas como en la altura de La Paz y el calor de Barranquilla; ganar partidos determinantes como ante Chile y Uruguay para ponerse en la recta tan soñada como anhelada. Un cierre complejo en casa con ausencias y una mochila pesada. Pero con esa verdad nuestra, que el grupo, y no un equipo, nos llevaría a una Copa del Mundo”.

El entrenador rememoró la noche de la clasificación contra Ecuador y el viaje a Perú, que significó un nuevo logro para el equipo. “Ante Ecuador fue una noche soñada y esperada, tensa, larga, agónica e inolvidable. Un país volcado a las calles en un día interminable. El final de una larga y compleja espera. Volver. Siempre es hermoso volver. Desde que se apagó la última luz del jueves y los ecos de los festejos se manifestaron, había que demostrar que Paraguay no se entrega ni se relaja...”. Destino Perú, la esquiva Lima y una cita con la historia: Logro histórico para seguir marcando un rumbo".

El seleccionador albirrojo concluyó su mensaje con una visión optimista pero realista de lo que se viene para la Albirroja. “El futuro cercano nos depara una etapa de trabajo muy duro porque hay que mejorar mucho en todos los planos, y así competir como reclama la historia. Eso es lo que viene, el inicio de la segunda etapa de trabajo para llegar al Mundial como corresponde”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el entrenador expresó su gratitud a todos los involucrados en este éxito: “Gracias a los jugadores, al país por su pasión y su apoyo increíble, a los héroes silenciosos que trabajan arduamente. A la familia que sostiene. Noches para soñar, días para trabajar, desafíos para conquistar”.