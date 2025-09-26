Gustavo Alfaro, presente en Chile para acompañar a la Albirroja Sub 20

La presencia de la plana mayor de la Asociación Paraguaya de Fútbol en la sede del Mundial Sub 20, que arranca este fin de semana, subraya la relevancia de la cita para el fútbol paraguayo. Prueba de ello fue que el presidente el titular de la APF ya había sido una novedad destacada al asistir al segundo entrenamiento de la Albirroja juvenil en suelo trasandino.

Este acompañamiento resulta fundamental, puesto que Paraguay vuelve a competir en el certamen ecuménico después de una larga sequía de 12 años. La Albirroja hará su presentación este sábado frente a Panamá, en un partido clave por la primera fecha del Grupo B. El encuentro se disputará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso a las 20:00 (hora paraguaya).

📸 El DT de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, y el Director Deportivo, Justo Villar, arribaron a Chile, donde fueron recibidos por el presidente Robert Harrison y el coordinador general de Selecciones Juveniles, Elvio Paolorosso, para alentar y respaldar a la Selección Paraguaya.

El equipo se entrena en el Complejo Deportivo del Club Everton, ubicada en la cercana Viña del Mar y se hospeda en el Hotel Radisson Blu Concón, con impresionantes vistas al océano Pacífico, en Valparaíso, que es una ciudad costera única, famosa por los cerros que la rodean y por contar con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.