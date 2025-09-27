Selección Paraguaya

Garra guaraní en el final: Paraguay se estrenó con victoria en el Mundial Sub 20

La selección paraguaya Sub 20 se estrenó con victoria este sábado al derrotar a Panamá 3-2, por el Grupo B del Mundial Chile 2025. La Albirroja sacó la garra guaraní sobre el final para adjudicarse los tres puntos, en un partido complicado, donde los centroamericanos estuvieron cerca de amargar la noche.

Por David Rolón
27 de septiembre de 2025 - 23:06
El paraguayo Alexandro Maidana Mendieta (20 años) celebra un gol del empate transitorio de la Albirroja este sábado en Valparaíso.
Estreno con luces y sombras

Paraguay mostró carácter en su debut al superar 3-2 a Panamá, aunque el rendimiento dejó luces y sombras.

En ataque, la Albirroja supo capitalizar sus opciones y resolvió con eficacia en los momentos clave. Sin embargo, las desatenciones defensivas le dieron vida al rival y generaron un suspenso innecesario en un mediocampo flojo en la marca, donde el que no estaba cómodo era Osmar Giménez.

Panamá sin mucho tuvo la contundencia de marcar el primero rápidamente por intermedio de Krug tras una tibia marca de Quintana y Balbuena.

La figura de Paraguay Enso David González Medina (20 años) se lleva el balón ante la marca del panameño Giovany Hebert (20) este sábado en Valparaíso.
Afortunadamente los dirigidos por Antolín Alcaraz reaccionaron y consiguieron el empate antes de finalizar el primer tiempo por intermedio de Alexandro Maidana.

En la segunda parte el punto alto en la Albirroja fue Enso González, quien estableció el segundo tanto y parecía que la victoria era segura.

Pero otra desatención en el medio y la marca ineficiente finalizó en la igualdad de los panameños por Herbert.

Las variantes le dieron respuesta a Paraguay, donde encontró el gol agónico de Tiago Caballero para el triunfo en el estreno albirrojo.

La victoria, más allá del sufrimiento, fortalece anímicamente al grupo y confirma la capacidad de reacción de un equipo que deberá ajustar en el fondo si quiere aspirar a más en el Mundial.

