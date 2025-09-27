Garra guaraní en el final: Paraguay se estrenó con victoria en el Mundial Sub 20

La selección paraguaya Sub 20 se estrenó con victoria este sábado al derrotar a Panamá 3-2, por el Grupo B del Mundial Chile 2025. La Albirroja sacó la garra guaraní sobre el final para adjudicarse los tres puntos, en un partido complicado, donde los centroamericanos estuvieron cerca de amargar la noche.