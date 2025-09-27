Garra guaraní en el final: Paraguay se estrenó con victoria en el Mundial Sub 20

Estreno con luces y sombras
Paraguay mostró carácter en su debut al superar 3-2 a Panamá, aunque el rendimiento dejó luces y sombras.
Lea más: Antolín Alcaraz: “Lo más importante es comenzar ganando”
En ataque, la Albirroja supo capitalizar sus opciones y resolvió con eficacia en los momentos clave. Sin embargo, las desatenciones defensivas le dieron vida al rival y generaron un suspenso innecesario en un mediocampo flojo en la marca, donde el que no estaba cómodo era Osmar Giménez.
Panamá sin mucho tuvo la contundencia de marcar el primero rápidamente por intermedio de Krug tras una tibia marca de Quintana y Balbuena.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Afortunadamente los dirigidos por Antolín Alcaraz reaccionaron y consiguieron el empate antes de finalizar el primer tiempo por intermedio de Alexandro Maidana.
En la segunda parte el punto alto en la Albirroja fue Enso González, quien estableció el segundo tanto y parecía que la victoria era segura.
Pero otra desatención en el medio y la marca ineficiente finalizó en la igualdad de los panameños por Herbert.
Las variantes le dieron respuesta a Paraguay, donde encontró el gol agónico de Tiago Caballero para el triunfo en el estreno albirrojo.
La victoria, más allá del sufrimiento, fortalece anímicamente al grupo y confirma la capacidad de reacción de un equipo que deberá ajustar en el fondo si quiere aspirar a más en el Mundial.