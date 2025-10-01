Facundo Insfrán, la figura albirroja: “Tenemos mucha garra”

Insfrán resaltó la identidad de la selección como factor para rescatar un punto valioso: “Paraguay se caracteriza por eso, tenemos mucha garra, la garra guaraní como se dice y pudimos sacar un punto valioso gracias a eso”. Consultado sobre las posibilidades de clasificación, fue enfático: “Se merece, vamos a pasar, se merece mucho, se merece”.

Lea más: Paraguay, con un pie en octavos de final del Mundial Sub 20

El portero analizó la paridad ante los surcoreanos, marcada por la expulsión de un compañero: “Sí, la verdad un partido muy sufrido, por el tema de la expulsión de Enso (González), yo creo que un poco dudoso, la verdad, pero bueno, trabajamos el partido, lo trabajamos, lo peleamos hasta el final y pudimos sacar un punto valioso”.

Sobre su intervención más importante en el encuentro, se quedó con la doble parada a Hyun-min Kim: “Las dos son complicadas obviamente, pero creo que me quedo con la que tapé el cabezazo y luego el rebote”. Además, destacó el aporte de su compañero Enso González: “Enso es muy importante, yo creo que es el distinto en este equipo y nos da mucho juego y mucha fluidez, la verdad, es muy bueno Enzo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto al crucial duelo ante Ucrania, programado para el viernes 3 de octubre a las 17:00 en el Estadio Nacional de Santiago, Insfrán mantiene la misma mentalidad: “Lo mismo de siempre, esperamos salir a ganar, a buscar los tres puntos y esperemos que sea un gran partido para nosotros”.

Finalmente, el arquero de Olimpia reconoció su rol dentro del vestuario: “Yo creo que sí, a pesar de que Lucas Quintana es el capitán, yo creo que mi presencia allá atrás es importante para el equipo. Claro, sí, hay muchos líderes en el equipo”.