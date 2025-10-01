Mundial Sub 20: Cuándo vuelve a jugar la selección de Paraguay

La selección paraguaya empató 0-0 con Corea del Sur y llegó a los 4 puntos en el Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz perdió el primer lugar de la llave, pero continúa en zona de clasificación y dependiendo de sí para avanzar a los octavos de final. La definición será en la tercera y última fecha de la fase de grupos.

Lea más: Mundial Sub 20: Así quedó el Grupo B tras el empate de Paraguay

El combinado nacional enfrentará al líder no solo por el pase a la próxima instancia sino que también, por el primer lugar de la serie. El choque frente a Ucrania, que venció 2-1 a los asiáticos en el debut e igualó 1-1 con Panamá en la segunda ronda, será el viernes 3 de octubre, a las 17:00, hora de nuestro país, en el Nacional de Santiago.

Paraguay clasifica con empatar, ganar y...

Paraguay avanza de la siguiente etapa de la Copa del Mundo con un empate o una victoria: la paridad dejará al seleccionado guaraní en el segundo lugar, mientras que el triunfo significará finalizar el cuadro principal como puntero. En el caso de una derrota, deberá aguardar resultados para saber si accede a 8vos como uno de los cuatro mejores terceros.