Mundial Sub 20: Cuándo vuelve a jugar la selección de Paraguay

La selección de Paraguay enfrentará a Ucrania en la tercera y decisiva fecha del Grupo B del Mundial Sub 20.

Por Darío Ibarra
01 de octubre de 2025 - 08:02
Los jugadores de la selección de Paraguay al finalizar un partido frente a Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, Chile.
La selección paraguaya empató 0-0 con Corea del Sur y llegó a los 4 puntos en el Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz perdió el primer lugar de la llave, pero continúa en zona de clasificación y dependiendo de sí para avanzar a los octavos de final. La definición será en la tercera y última fecha de la fase de grupos.

El combinado nacional enfrentará al líder no solo por el pase a la próxima instancia sino que también, por el primer lugar de la serie. El choque frente a Ucrania, que venció 2-1 a los asiáticos en el debut e igualó 1-1 con Panamá en la segunda ronda, será el viernes 3 de octubre, a las 17:00, hora de nuestro país, en el Nacional de Santiago.

Los jugadores de la selección de Paraguay lamentan el empate sin goles en un partido con Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, Chile.
Paraguay clasifica con empatar, ganar y...

Paraguay avanza de la siguiente etapa de la Copa del Mundo con un empate o una victoria: la paridad dejará al seleccionado guaraní en el segundo lugar, mientras que el triunfo significará finalizar el cuadro principal como puntero. En el caso de una derrota, deberá aguardar resultados para saber si accede a 8vos como uno de los cuatro mejores terceros.

