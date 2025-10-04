Sol Naciente para la Albirroja

Con esta gira, Paraguay inicia su ciclo preparatorio para la Copa del Mundo 2026.

Lea más: Villar, un reto para crecer

El duelo entre nipones y albirrojos está fijado para el viernes, a las 7:20 de nuestro país, en el Panasonic Stadium Suita, en la prefectura de Osaka. El coliseo tiene una capacidad para 40.000 espectadores.

Tras este choque, la comitiva se trasladará a Corea del Sur para el cotejo contra la selección local, previsto para el martes 14, en el Mundialista de Seúl, a las 8:00. El escenario de la capital surcoreana tiene un aforo para 66.704 personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En noviembre, la Albirroja tendrá otros dos juegos de fogueo con miras a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cotejo contra Estados Unidos será el sábado 15, en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, a las 19:00, mientras que el enfrentamiento con México será el martes 18, en el Alamodome de San Antonio, Texas, a las 21:30.

Componentes del plantel

Los elegidos por Gustavo Alfaro para esta gira asiática son los siguientes:

* Arqueros: Roberto Junior Fernández, Juan Ángel Espínola y Orlando Gill.

* Defensores: Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Juan José Cáceres, Alan Max Benítez y Diego León.

* Mediocampistas: Matías Galarza, Andrés Cubas, Lucas Romero, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra y Miguel Almirón.

* Atacantes: Diego González, Ramón Sosa, Ronaldo Martínez, Ángel Romero, Antonio Sanabria, Alex Arce y Hugo Cuenca.

El sorteo para el Mundial Estados Unidos/México/Canadá está previsto para el viernes 5 de diciembre, en el Centro Kennedy de Washington, a las 12:00, hora local (13:00 de Paraguay).