Braian Ojeda: “para el Mundial tenemos que estar listos”

Los encuentros están programados para fechas cruciales: el partido contra Japón será el viernes 10 de octubre a las 7:20, y el duelo contra Corea del Sur se jugará el martes 14 de octubre a las 8:00. Tras completar las sesiones iniciales de entrenamiento en la ciudad de Osaka, el futbolista Braian Ojeda compartió sus reflexiones sobre la experiencia en Asia y la trascendencia de estos partidos de fogueo en charla con la jefatura de prensa de la Albirroja.

El mediocampista explicó la importancia de esta gira: “Este partido va a ser muy importante para lo que se viene, que es prepararnos para el Mundial obviamente, es también lo máximo para mí el estar acá. También prepararnos contra selecciones como Japón y Corea del Sur, que van a ser importantes para lo que se viene”.

El volante que actualmente milita en Real Salt Lake de la Major League Soccer enfatizó la mentalidad que debe primar en el plantel: “Hay que demostrar, hay que ir por todo, para el Mundial tenemos que estar listos, tenemos que estar para grandes cosas, como dijo el profe, no vamos a ir a participar y hay que estar listos”.

El jugador oriundo de San Lorenzo también aseguró que el grupo actual de futbolistas registra una unión mucho más importante que en procesos pasados, destacando un aura diferente: “El grupo creció mucho, veo diferente al grupo, somos unidos siempre, pero creo que esta vez, ahora mismo en este momento, estamos más unidos que nunca y estamos estirando todos juntos, todos los que ya estaban, los que no están ahora”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el futbolista concluyó que la fuerza del conjunto será determinante: “Esto es un grupo grande, todo esto suma y todos juntos vamos a ir al Mundial. Estos partidos van a ser fundamentales para ver cómo estamos preparados para el Mundial, y hay que demostrar contra estos dos países que son fuertes”.

Fuente: APF