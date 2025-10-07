Enso González y el irónico posteo por la suspensión que después eliminó

Enso González recibió una dura sanción por la expulsión que sufrió ante Corea del Sur por la segunda fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025. El mediapunta de la selección de Paraguay fue suspendido por tres partidos: cumplió uno (1-2 vs. Ucrania) y aún debe cumplir dos. El posible regreso del canterano de Libertad sería en una hipotética semifinal.

Horas después de conocer la determinación disciplinaria de la FIFA, González expresó el enojo con una irónica publicación en Instagram. “El fútbol de ahora”, escribió el jugador acompañando la frase con dos emoticones de uñas pintadas y uno de risa. La historia en la red social generó mucha polémica y el zurdo de 20 años terminó borrando el posteo.

El posteo de Enso González por la sanción

Paraguay enfrenta a Noruega en octavos

La selección paraguaya medirá a Noruega por la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría. La Albirroja de Antolín Alcaraz, que clasificó segunda a pesar de la derrota frente a Ucrania en la última fecha del Grupo B, enfrentará a los europeos en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca: El partido será el miércoles 8 de octubre a las 20:00, hora de nuestro país.

La expulsión de Enso González ante Corea