Gustavo Alfaro sobre Japón: “selección con formas europeas”

La selección de Paraguay enfrenta a Japón, el viernes 10 de octubre a las 07:20, en el primer amistoso de la gira asiática (Fecha FIFA de octubre). Y este jueves, en la víspera del partido en el estadio Panasonic Suita, el entrenador Gustavo Alfaro analizó a los nipones y señaló que “tienen un equipo con el ochenta por ciento de jugadores en el fútbol europeo”.

Lea más: Gustavo Alfaro y por qué enfrenta a Japón y Corea del Sur

“Japón tiene una búsqueda muy concreta y precisa de un estilo de juego. Más allá de que ha sufrido mutaciones en las formas, tiene un equipo con el ochenta por ciento de jugadores en el fútbol europeo. Son jugadores que tienen la idiosincrasia del lugar al que pertenecen, pero también tienen un búsqueda de formas hacia la manera que sienten y entienden el fútbol”, explicó.

“Veo a Japón y veo una selección con formas europeas”

“Yo veo jugar a Japón y veo jugar a una selección con formas europeas”, aseguró Alfaro. “Utiliza amplitud del campo más allá de que pueda trabajar con cinco hombres en el bloque defensivo, que tiene un pentágono de gestación de juego, con volantes centrales que trabajan muy bien en la primera línea y tiene un triángulo ofensivo con mucha movilidad”, destacó el seleccionador.

Lea más: Gustavo Alfaro y el homenaje a Miguel Ángel Russo en Japón

“Trata de tener la pelota y presionar de manera vertical cuando no la tiene. Propone juego de uno contra uno en campo contrario. Un equipo con riquezas tácticas”, finalizó sobre el colectivo japonés. “Hay jugadores que no están, que están lesionados y tienen el partido contra Brasil”, apuntó sobre las individualidades. “La fortaleza está en su estructura y sistema”, cerró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy