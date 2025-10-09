Gustavo Alfaro y el motivo por el cual decidió medir a Japón y Corea del Sur

La selección de Paraguay empezó el ciclo de preparación para el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. La Albirroja, que regresó a la Copa del Mundo luego de tres ausencias seguidas, disputa la Fecha FIFA de octubre, la penúltima del año, en el continente asiático: enfrenta a Japón en Osaka y mide a Corea del Sur en Seúl.

En la víspera del primer partido, el viernes 10 de octubre a las 07:20, hora de nuestro país, Gustavo Alfaro reveló el motivo por el cual eligió este par de amistosos en Asia. “Estos son partidos que los elegimos por el nivel, la jerarquía y la complejidad de los rivales”, aseguró el seleccionador argentino, que empezó la conferencia con un homenaje a Miguel Ángel Russo.

“Un desafío muy importante para lo que viene”

“Para selección de Paraguay, después de una lucha muy importante y muy fuerte a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas y haber clasificado después de quince años a una Copa del Mundo, es un desafío muy importante para lo que viene. Empezamos esta segunda etapa de lo que es nuestro trabajo al frente de la selección de Paraguay”, explicó el entrenador.

“Sabemos que si nuestra intención es prepararnos para tener un buen mundial tenemos que enfrentar a selecciones que estén por encima de nuestro nivel. Tal es así que las dos selecciones están en un ranking FIFA por encima de la selección de Paraguay”, explicó Alfaro, quien cuenta con 25 de los 26 jugadores originalmente convocados a la gira (Ramón Sosa es baja por lesión).

“Dos selecciones de las mejores del mundo”

Alfaro catalogó a los rivales como “dos selecciones de las mejores del mundo”. “Por eso venir hasta aquí, más allá de la distancia, la complejidad y todos los problemas que hacen a poder llegar y tener a los jugadores para trabajar, nos genera una expectativa muy importante y entendemos que vamos a enfrentar a dos selecciones de las mejores del mundo”, puntualizó.