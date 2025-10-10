La Albirroja Sub 17 con tres amistosos programados antes del Mundial

Los tres partidos se disputarán en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (a 170 km de Abu Dabi y 30 km de Dubái). El cronograma de ensayos es el siguiente, con todos los horarios correspondientes a Paraguay: El sábado 25 de octubre jugará a las 08:00 hs contra Indonesia. El siguiente cotejo será el martes 28 de octubre a las 12:00 hs ante la selección africana de Uganda. Finalmente, la etapa de preparación cerrará el jueves 30 de octubre a las 08:00 hs frente a Costa de Marfil.

El coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, había enfatizado la importancia de esta variedad de rivales: “Pedí a la organización un rival de cada continente, porque también nosotros tenemos que pensar lo que dije al principio. En Sudamérica jugamos entre nosotros, hay que enfrentar a los africanos, a los alemanes, que son otros físicos. Entonces haremos los tres partidos previos al Mundial”.

Una vez finalizada esta etapa de preparación, la Albirroja Sub 17 se enfocará en su participación en la Copa del Mundo, debutando en el Grupo J, en el complejo Aspire Zone. El estreno de la selección comandad por Mariano Uglessich será el 5 de noviembre ante Uzbekistán en la cancha 1 del Aspire Zone, a las 9:00. La segunda presentación será el 8 de noviembre ante Panamá, en la cancha 4 a las 12:15. Y cerrará esta fase contra Irlanda el 11 de noviembre, a las 9:30 en la cancha 5 (todos estos horarios corresponden a Paraguay).

La Copa del Mundo Sub 17 se jugará en el Aspire Zone, un complejo deportivo de 250 hectáreas ubicado en Al Rayyan, Catar. Este complejo, propiedad de la Fundación Aspire Zone, fue crucial en la candidatura para el Mundial de mayores de 2022 y cuenta con nueve canchas de fútbol que serán utilizadas para el torneo. Este Mundial, en su edición número 20, marcará un hito: por primera vez se jugará con 48 selecciones y, a partir de 2025, el certamen se disputará cada año. Catar será la sede de este renovado formato durante los próximos cinco años.

