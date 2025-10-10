La formación de Paraguay para enfrentar hoy a Japón en Osaka

La selección paraguaya disputa hoy el primer amistoso de la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre. La Albirroja enfrenta a Japón en el estadio Panasonic Suita, en Osaka: el partido comienza a las 07:20 y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube. Gustavo Alfaro confirmó la alineación: Diego González es la principal novedad.

Lea más: Paraguay vs. Japón, amistoso internacional hoy en vivo

La formación de Paraguay vs. Japón en el amistoso internacional

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas. Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Diego González y Antonio Sanabria.