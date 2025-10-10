A qué hora juega hoy Paraguay vs. Japón y dónde ver en vivo

Paraguay disputa hoy el primer amistoso de la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. La Albirroja mundialista enfrenta a Japón a las 07:20, hora de nuestro país, en el estadio Panasonic Suita de la ciudad de Suita, Prefectura de Osaka. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Paraguay vs. Japón: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 07:20 horas
Argentina: 07:20 horas
Brasil: 07:20 horas
Uruguay: 07:20 horas
Chile: 07:20 horas
Ecuador: 05:20 horas
Colombia: 05:20 horas
Perú: 05:20 horas
Venezuela: 06:20 horas
Bolivia: 06:20 horas
El Salvador: 04:20 horas
México: 04:20 horas
Estados Unidos - Oeste: 03:20 horas
Estados Unidos - Este: 05:20 horas
Inglaterra: 11:20 horas
España: 12:20 horas
Bélgica: 12:20 horas
Marruecos: 12:20 horas
Sudáfrica: 12:20 horas
Paraguay vs. Japón: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Paraguay vs. Japón: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.