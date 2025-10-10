Selección Paraguaya

A qué hora juega hoy Paraguay vs. Japón y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay enfrenta a Japón en el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. Conozca la hora y dónde ver en vivo el partido.

Por ABC Color
10 de octubre de 2025 - 07:17

Paraguay disputa hoy el primer amistoso de la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. La Albirroja mundialista enfrenta a Japón a las 07:20, hora de nuestro país, en el estadio Panasonic Suita de la ciudad de Suita, Prefectura de Osaka. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Paraguay vs. Japón, amistoso internacional hoy en vivo

Paraguay vs. Japón: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 07:20 horas

Argentina: 07:20 horas

Brasil: 07:20 horas

Uruguay: 07:20 horas

Chile: 07:20 horas

Ecuador: 05:20 horas

Colombia: 05:20 horas

Perú: 05:20 horas

Venezuela: 06:20 horas

Bolivia: 06:20 horas

El Salvador: 04:20 horas

México: 04:20 horas

Estados Unidos - Oeste: 03:20 horas

Estados Unidos - Este: 05:20 horas

Inglaterra: 11:20 horas

España: 12:20 horas

Bélgica: 12:20 horas

Marruecos: 12:20 horas

Sudáfrica: 12:20 horas

Las camisetas de la selección de Paraguay en el vestuario del estadio Panasonic.
Paraguay vs. Japón: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los aficionados de Paraguay en el estadio Panasonic para el amistoso Fecha FIFA ante Japón.
Paraguay vs. Japón: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

