Omar Alderete: “Tenemos una base como equipo, aún mucho margen de mejora”

Consultado sobre el análisis del partido ante Japón, el primero de esta gira, Alderete explicó: “Yo creo que intentamos cosas diferentes, vamos a decirle. Ya tenemos una base como equipo e intentar cosas diferentes hasta el Mundial es para eso sirven estos amistosos, creo yo. Y eso es lo importante, que lleguemos con confianza, también con buena dinámica al Mundial. Y creo que para eso sirven estos amistosos”.

En cuanto a los objetivos del equipo en esta etapa de preparación, el defensor fue claro al señalar la búsqueda de crecimiento y consolidación: “Sí, yo creo que sí, para eso sirven. Para probar cosas nuevas, para agregarle cosas a la base que ya tenemos. Ir mejorando en lo que se puede. Yo creo que todavía tenemos mucho margen de mejora. Este grupo tiene mucho margen de mejora. Y llegar con buena dinámica para eso sirven, creo yo, los amistosos”.

El jugador de Sunderland también habló sobre las aspiraciones de la Albirroja en la próxima cita mundialista: “Yo creo que uno siempre quiere soñar. Como grupo, creo que todos los países que vayan al Mundial sueñan con llegar a lo más alto. Nosotros también, pero desde la humildad, pensando en ir partido a partido, porque me imagino que no será fácil. Cada partido toque quien nos toque. Y nada, soñar en grande, sí”.

El oriundo de Ciudad del Este se refirió además a las sensaciones tras lograr la clasificación al Mundial: “Yo creo que es muy importante por el equipo, por el grupo, está de más repetir que pasó mal mucho tiempo buscando eso y al fin se nos pudo dar. En lo personal, uno como jugador no quiere pasar por su selección sin conseguir algo importante para su país. También siempre estuvo en mi cabeza eso y siempre pensé en eso. Y desde lo grupal, muy contento por el equipo, por cómo se dio. Por mi familia que estuvo ahí siempre en las malas también. Y creo que también por el cuerpo técnico que hizo un gran esfuerzo. No era fácil venir a cambiar la dinámica que teníamos nosotros en ese momento”.

Finalmente, al recordar el pitazo final del partido ante Ecuador, con más de 40.000 personas celebrando la clasificación, Alderete rememoró con emoción aquel instante inolvidable: “Yo creo que sí, contento por el país, porque ver ese estadio lleno, a mi familia ahí afuera, lo primero que miré fue a ellos. Contento por todo el país, porque se lo merecía, se merecía después de tanto tiempo una alegría así. Y eso es lo primero que se te viene. Toda la gente que estuvo antes, que no pudo y al final se pudo dar. Y también la familia que estuvo en las malas”.

Con la mente puesta ahora en el cierre de la gira asiática, la Albirroja buscará ante Corea del Sur seguir consolidando su estilo de juego y afinar detalles de cara a la cita mundialista.

Entrevista con el zaguero albirrojo, Omar Alderete