Gustavo Alfaro y la formación: “Van a existir varios cambios”

La selección de Paraguay enfrenta a Corea del Sur en Seúl en el segundo y último amistoso de la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. En la víspera del partido, el técnico Gustavo Alfaro adelantó que realiza cambios en la formación con respecto al once que arrancó en el 2-2 frente a Japón en Osaka hace tres días. “Van a existir varios cambios”, aseguró el argentino.

Lea más: “No estamos detrás del resultado sino de los rendimientos”

“Van a existir varios cambios porque es muy grande el desgaste que sufrieron los jugadores y porque quiero ver también a algunos jugadores en acción para seguir sacando conclusiones que entendemos debemos mejorar”, mencionó Alfaro. “No estamos detrás de los resultados sino, detrás de los rendimientos y en ese aspecto estoy satisfecho por la actitud de los jugadores”, puntualizó.

Alfaro tiene planificado variar en tres de las cuatro líneas, incluyendo la portería: Orlando Gill arranca en lugar de Roberto Jr. Fernández. Por su lado, Alan Benítez sustituiría a Juan José Cáceres en el lateral derecho y Ronaldo Martínez, a Diego González. Además de los mencionados, el DT podría realizar una cuarta modificación: Hugo Cuenca por Miguel Almirón.

La probable formación de Paraguay vs. Corea del Sur en la Fecha FIFA

Orlando Gill; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Miguel Almirón, Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy