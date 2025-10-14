Gustavo Alfaro y las goles que erró Paraguay: “Ahí está la clave”

La selección de Paraguay perdió 2-0 con Corea del Sur en el último partido de la Fecha FIFA de octubre. La Albirroja mereció un resultado diferente en el estadio Mundialista de Seúl, pero no concretó las situaciones que generó desde el mano a mano de Ronaldo Martínez a los 42 minutos. El combinado nacional desaprovechó cuatro chances claras de gol cuando el encuentro estaba 1-0.

Lea más: Video: El grosero error de Junior Alonso en el gol de Corea del Sur

Gustavo Alfaro, que señaló que los surcoreanos fueron eficaces, apuntó a la falta de efectividad del equipo. La primera respuesta con relación a la ausencia de contundencia fue por el tanto errado de Martínez. “Son cosas para nosotros que tenemos que aprender, que los detalles marcan las diferencias en el aprovechamiento de las virtudes, de los errores”, mencionó.

En el segundo tiempo, el tiro libre al palo de Diego González, el cabezazo con el arco en blanco de Antonio Sanabria y el disparo sobre el travesaño de Miguel Almirón fueron las otras situaciones que desperdició el seleccionado guaraní. Por su parte, el local sacó benefició del mal rechazo de Junior Alonso para el 1-0 y el mal achique defensivo para el 2-0.

“Jugadas claras que uno tiene que definir”

“Ahí es donde uno tiene que acertar, son jugadas claras que uno tiene que definir. Y después una pelota que no cortamos en una presión en la que nos pasamos. Creo que en el resultado no se puede discutir que Corea fue eficaz”, reconoció Alfaro, quien había realizado cinco modificaciones con respecto al empate 2-2 con Japón en Osaka el viernes pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: El 2-0 de Corea del Sur en el mejor momento de Paraguay

Las cuatro situaciones que desperdició Paraguay