¿Qué necesita Paraguay para clasificar a los octavos de final?

Paraguay enfrenta hoy a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. El partido es clave para la Albirroja de Luis Guimarães porque es la primera oportunidad para clasificar a los octavos de final: comienza a las 16:00, hora de nuestra país, en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat.

El combinado femenino suma 3 puntos en la llave después del estreno con victoria 2-1 sobre Zambia con los tantos en contra de Mary Nyangu y Nana Malanda. Por lo tanto y también al enfrentar a un rival que perdió 3-0 con Japón en la ronda inaugural, las dirigidas por Guimarães pueden sentenciar el acceso a la próxima ronda con una victoria.

¿Qué pasa si Paraguay empata o pierde?

En el escenario de un empate o de una derrota, la selección paraguaya postergará el pase a los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 hasta la tercera y última ronda, en la que dependiendo de los resultados de hoy, quedaría a 1 o 3 puntos del boleto. La Copa del Mundo clasifica a los dos primeros de las seis llaves y a los cuatro mejores terceros.