¿Qué necesita Paraguay para clasificar a los octavos de final?

La selección de Paraguay disputa hoy la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. La Albirroja tiene la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 09:17
Las jugadoras de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.
Paraguay enfrenta hoy a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. El partido es clave para la Albirroja de Luis Guimarães porque es la primera oportunidad para clasificar a los octavos de final: comienza a las 16:00, hora de nuestra país, en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat.

El combinado femenino suma 3 puntos en la llave después del estreno con victoria 2-1 sobre Zambia con los tantos en contra de Mary Nyangu y Nana Malanda. Por lo tanto y también al enfrentar a un rival que perdió 3-0 con Japón en la ronda inaugural, las dirigidas por Guimarães pueden sentenciar el acceso a la próxima ronda con una victoria.

Las jugadoras de la selección de Paraguay celebran la victoria frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.
¿Qué pasa si Paraguay empata o pierde?

En el escenario de un empate o de una derrota, la selección paraguaya postergará el pase a los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 hasta la tercera y última ronda, en la que dependiendo de los resultados de hoy, quedaría a 1 o 3 puntos del boleto. La Copa del Mundo clasifica a los dos primeros de las seis llaves y a los cuatro mejores terceros.