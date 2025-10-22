Selección Paraguaya

Paraguay vs. Nueva Zelanda: A qué hora juega hoy y dónde ver

La selección de Paraguay disputa la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 09:14
Las jugadoras de la selección de Paraguay celebran la victoria frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.
Las jugadoras de la selección de Paraguay celebran la victoria frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.@albirroja

La selección paraguaya enfrenta hoy a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. La Albirroja de Luis Guimarães tiene la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final: el partido arranca a las 16:00, hora de nuestro país, en el Campo 3 del Academia Mohammed VI, en Rabat.

Paraguay vs. Nueva Zelanda: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Paraguay vs. Nueva Zelanda: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22