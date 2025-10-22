Paraguay vs. Nueva Zelanda: A qué hora juega hoy y dónde ver

La selección paraguaya enfrenta hoy a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. La Albirroja de Luis Guimarães tiene la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final: el partido arranca a las 16:00, hora de nuestro país, en el Campo 3 del Academia Mohammed VI, en Rabat.
Lea más: ¿Qué necesita Paraguay para clasificar hoy a los octavos?
Paraguay vs. Nueva Zelanda: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Paraguay vs. Nueva Zelanda: ¿Dónde ver hoy por TV?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Lea más: Guaraní, por la clasificación a semifinales de la Copa Paraguay
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22