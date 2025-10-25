La Albirroja Femenina Sub 17 estuvo a muy poco del puntaje ideal en su grupo

Con la clasificación ya asegurada, el entrenador Gimaraes optó por reservar a su principal figura ofensiva, la atacante Claudia Martínez Obando (ingresó a los 89′). La joven oriunda de Capitán Bado es reconocida globalmente por ser la primera futbolista nacida en Paraguay en recibir una nominación al prestigioso Trofeo Kopa de France Football, que premia a la mejor jugador joven del planeta, galardón que se entrega anualmente en la gala del Balón de Oro.

El equipo paraguayo venía de imponerse a Zambia (2-1) y a Nueva Zelanda (4-1), resultados que instalaron al plantel entre las 16 mejores selecciones del certamen y que reforzaron la moral del grupo. Ante Japón, las Guaraníes se plantaron de igual a igual frente a una selección tradicionalmente potencia en la categoría juvenil.

Durante el desarrollo del encuentro, la presión ofensiva de Japón obligó a Paraguay a mantenerse firme en defensa durante largos pasajes. No obstante, la Albirroja no se achicó y, en el segundo tiempo, Alison Bareiro abrió el marcador a los 62 minutos con un potente disparo desde fuera del área, culminando un buen movimiento colectivo para ponerse en ventaja.

En los minutos finales, Japón intensificó su ataque, poniendo a prueba a la guardameta paraguaya, Tamara Amarilla, quien resistió los constantes embates de las niponas con tapadas providenciales. Sin embargo, en el quinto minuto de adición, Noa Fukushima logró igualar el partido desde el punto penal, un resultado que, por diferencia de goles, colocó a Japón como líder del Grupo F.

Con esta actuación, la Selección Femenina Sub 17 de Paraguay concluye la fase de grupos sin derrotas, demostrando por qué es una de las representantes monarcas de Sudamérica. El equipo afrontará su próximo gran desafío en los octavos de final ante México, el miércoles 29 de octubre a las 12:30, en el Campo 3 del Complejo Mohammed VI.

Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 3, Salé, Marruecos. Árbitra: Janeishka Caban (PUR). Asistentes: Mayra Mora (MEX) y Katherine Prescod (PAN). Cuarta árbitra: Lizzet Garcia (MEX). Quinta árbitra: Jessica Morales (MEX).

Paraguay (1): Tamara Amarilla; Erika Figueredo (46’ Fiorella González), Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Maite Mussi, Yuliza Franco (76’ Jazmín Torres) y Fiorella Aquino (60’ Kiara Florentín); Cynthia Casco (60’ Victoria Ucedo) y Alison Bareiro (89’ Claudia Martínez). D.T.: Luiz Guimarães.

Japón (1): Asuka Sekiguchi; Yuna Miyazaki (87’ Ema Matsuoka), Yuna Aoki, Mihiro Furukawa, Mone Sato y Ena Koizumi (87’ Noa Fukushima); Yuna Takahashi, Iro Sato (65’ Konoha Nakamura) y Shizuru Iida; Nanami Taira (65’ Ua Ono) y Manami Sato (76’ Kelly Nerei). D.T.: Sadayoshi Shirai.

Goles: 62’ Alison Bareiro (P); 90’+5’ Noa Fukushima, de penal (J). Amonestada: 45’ Florencia Cáceres (P).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol