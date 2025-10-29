Selección Paraguaya
29 de octubre de 2025 - 10:13

A qué hora juega hoy Paraguay vs. México y dónde ver en vivo

Las jugadoras de la selección de Paraguay celebran la victoria frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.
Las jugadoras de la selección de Paraguay celebran la victoria frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.@albirroja

La selección de Paraguay disputa los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La selección paraguaya enfrenta hoy a México por los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. La Albirroja de Luis Guimarães busca el pasaje a los cuartos de final de la Copa del Mundo: el partido comienza a las 12:30, hora de Paraguay, Campo 3 del Academia Mohammed VI de la ciudad de Rabat. En la próxima instancia espera Italia.

Lea más: Paraguay, por el boleto a los cuartos de final del Mundial Sub 17

Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 12:30

Argentina: 12:30 horas

Brasil: 12:30horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 12:30 horas

Chile: 12:30 horas

Ecuador: 10:30 horas

Colombia: 10:30 horas

Perú: 10:30 horas

Venezuela: 11:30 horas

Bolivia: 11:30 horas

El Salvador: 19:30 horas

México: 19:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 08:30 horas

Estados Unidos - Este: 10:30 horas

Inglaterra: 16:30 horas

España: 17:30 horas

Bélgica: 17:30 horas

Marruecos: 17:30 horas

Sudáfrica: 17:30 horas

Las jugadoras de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.
Las jugadoras de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Zambia por la primera fecha del Grupo F del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.

Paraguay vs. México: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Canal 13

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22