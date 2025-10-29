A qué hora juega hoy Paraguay vs. México y dónde ver en vivo

La selección paraguaya enfrenta hoy a México por los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. La Albirroja de Luis Guimarães busca el pasaje a los cuartos de final de la Copa del Mundo: el partido comienza a las 12:30, hora de Paraguay, Campo 3 del Academia Mohammed VI de la ciudad de Rabat. En la próxima instancia espera Italia.
Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 12:30
Argentina: 12:30 horas
Brasil: 12:30horas
Uruguay: 12:30 horas
Chile: 12:30 horas
Ecuador: 10:30 horas
Colombia: 10:30 horas
Perú: 10:30 horas
Venezuela: 11:30 horas
Bolivia: 11:30 horas
El Salvador: 19:30 horas
México: 19:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 08:30 horas
Estados Unidos - Este: 10:30 horas
Inglaterra: 16:30 horas
España: 17:30 horas
Bélgica: 17:30 horas
Marruecos: 17:30 horas
Sudáfrica: 17:30 horas
Paraguay vs. México: ¿Dónde ver hoy por TV?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Canal 13
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22