Los jugadores de Cerro y Guaraní que serán convocados por Gustavo Alfaro

La selección de Paraguay disputa este mes la última ventana internacional de la temporada. La Albirroja enfrenta a Estados Unidos el sábado 15 (19:00) y mide a México el martes 18 (22:30). Para el par de partidos, el entrenador Gustavo Alfaro tiene planificado convocar a cuatro jugadores del fútbol paraguayo: 2 son de Cerro Porteño, 1 de Guaraní y 1 de Recoleta FC.

Alfaro realiza la citación de los futbolistas del Ciclón y del Aborigen en plena lucha de ambos clubes por el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El DT vuelve a llamar a Roberto Jr. Fernández y Gustavo Velázquez del Azulgrana y por primera vez en el ciclo, a Aldo Pérez del Aurinegro (el cuarto es Lucas Romero del Canario).

Los partidos que no jugarán los convocados

La ausencia de los elegidos por Alfaro será en la penúltima ronda del campeonato: los de Barrio Obrero, que lideran con 39 puntos y que el domingo visita Sportivo Trinidense, miden en la jornada 21 a Libertad en La Nueva Olla, mientras que los de Dos Bocas, también con 39 y que reciben al Gumarelo, enfrentarán a General Caballero en Juan León Mallorquín.

¿Quiénes reemplazarían a los convocados?

De los seleccionados entre el puntero y el escolta, dos son titulares y piezas fundamentales en sus respectivos equipos: Velázquez y Pérez. Así, Jorge Bava debe realizar un cambio en la zaga central, mientras que Vïctor Bernay está obligado a modificar la portería: en lugar del primero puede jugar Bruno Valdez o Lucas Quintana y con relación al segundo, Marino Arzamendia.

