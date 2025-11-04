Los sectores que ocuparán los hinchas de Cerro en La Huerta

Cerro Porteño visitará a Sportivo Trinidense en el estadio de Libertad: el Triki cambió el escenario del partido, originalmente programado en el Luis Salinas de Itauguá. Sin otra modificación en el fixture de la ronda 20 del torneo Clausura 2025, el Ciclón buscará en La Huerta un nuevo triunfo para acariciar el título el domingo 9 de noviembre, a las 18:00.

Lea más: “Le vamos a dar el máximo incentivo a Sportivo Trinidense”

En el día después de la confirmación de la nueva sede, el presidente del club del Barrio Santísima Trinidad reveló los sectores que ocuparán los hinchas azulgranas. “Vamos a darle la mayor cantidad de entradas posibles al público de Cerro Porteño y a falta de una reunión, serán ambas Graderías, Platea y parte de Preferencia”, mencionó Norman Rieder al Cardinal Deportivo.

Sportivo Trinidense y la recaudación del partido

Las entradas estarán disponibles en los próximos días. “Para Trinidense son importantes estos partidos por la recaudación”, aseguró Rieder sobre la oportunidad de recaudar económicamente en el encuentro frente al cuadro de Barrio Obrero, que lidera el campeonato con 39 puntos, el mismo puntaje que Guaraní, que juega en simultáneo con Libertad en La Arboleda.