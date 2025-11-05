A qué hora juega Paraguay vs. Uzbekistán y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich, que culmina quinta en el Sudamericano de la categoría, debuta frente a Uzbekistán por el Grupo J: el partido comienza a las 10:00, hora de Paraguay, en el Cancha 1 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán.
Paraguay vs. Uzbekistán: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 10:00 horas
Argentina: 10:00 horas
Brasil: 10:00 horas
Uruguay: 10:00horas
Chile: 10:00horas
Ecuador: 08:00 horas
Colombia: 08:00horas
Perú: 08:00horas
Venezuela: 09:00 horas
Bolivia: 09:00horas
El Salvador: 07:00 horas
México: 07:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 05:00 horas
Estados Unidos - Este: 08:00 horas
Inglaterra: 13:00 horas
España: 14:00 horas
Bélgica: 14:00 horas
Marruecos: 14:00 horas
Sudáfrica: 14:00 horas
Paraguay vs. Uzbekistán: ¿Dónde ver hoy por TV?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8