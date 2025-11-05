A qué hora juega Paraguay vs. Uzbekistán y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich, que culmina quinta en el Sudamericano de la categoría, debuta frente a Uzbekistán por el Grupo J: el partido comienza a las 10:00, hora de Paraguay, en el Cancha 1 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán.

Paraguay vs. Uzbekistán: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 10:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00horas

Chile: 10:00horas

Ecuador: 08:00 horas

Colombia: 08:00horas

Perú: 08:00horas

Venezuela: 09:00 horas

Bolivia: 09:00horas

El Salvador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 05:00 horas

Estados Unidos - Este: 08:00 horas

Inglaterra: 13:00 horas

España: 14:00 horas

Bélgica: 14:00 horas

Marruecos: 14:00 horas

Sudáfrica: 14:00 horas

Paraguay vs. Uzbekistán: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8