Gómez y Sosa ganaron el duelo de paraguayos y Palmeiras es...

Palmeiras derrotó a Santos en el clásico paulista y en el duelo de paraguayos por la fecha 32 del Brasileirão. El Verdão de Gustavo Gómez y Ramón Sosa superó 2-0 al Peixe de Alexis Duarte y Gustavo Caballero en el estadio Allianz Parque de la ciudad de São Paulo. Con el triunfo, añadiendo el empate de Flamengo, el Alviverde es puntero en solitario del campeonato.

Los dirigidos por Abel Ferreira, con Gómez y Sosa de titulares, ganaron con un doblete de Vitor Roque: el ex Barcelona de España abrió el marcador a los 67 minutos y sentenció el encuentro a los 80′. El finalista de la Copa Libertadores 2025 suma 68 puntos en 31 partidos jugados (pendiente vs. Santos) y lidera con 3 unidades de ventaja sobre el Mengão, segundo con 65.

Santos continúa en zona de descenso

Por su parte, Duarte fue de la partida y completó los 90′, mientras que Caballero ingresó a los 65′ por Robinho Junior. Con la derrota, el Alvinegro encadena el cuarto encuentro sin victorias y continúa en zona de descenso a la Serie B: es 17° con 33 puntos, cuatro más que el Fortaleza de Adam Bareiro y Juventude y dos menos que el Internacional de Alan Benítez y Óscar Romero.