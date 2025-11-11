Mariano Uglessich: “Empieza otro torneo y vamos a competir”

Paraguay accedió a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja empató sin goles con Irlanda en la última fecha del Grupo J y clasificó a los 16avos como uno de los mejores 8 terceros. “A partir de mañana empieza otro torneo y vamos a competir partido a partido”, analizó Mariano Uglessich en la única pregunta realiza al técnico en la zona mixta.

Lea más: Paraguay empató con Irlanda y clasificó a los 16avos de final

“El objetivo era este, venir a competir”, aseguró el argentino con relación al pase a la próxima instancia. El DT también fue auto crítico y apuntó la falta de eficacia ante los europeos. “Más allá del primer partido que no nos gustó, en el segundo estuvimos bien y hoy fue un partido en el que lamentablemente no pudimos enganchar una jugada de gol por no estar finos”, finalizó.

Paraguay: ¿A qué rival enfrenta en 16avos?

Paraguay no tiene rival definido en los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025: dos llaves disputan la tercera fecha (ahora) para establecer a los últimos dos mejores terceros y saber qué posición final ocupa la Albirroja en dicha tabla para confirmar al adversario. La siguiente ronda juegan los 2 mejores de cada uno de los 12 grupos y los 8 mejores terceros.