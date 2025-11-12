Paraguay vs. Brasil: día, hora y estadio por el Mundial Sub 17

Paraguay superó la fase de grupos y accedió a los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 como uno de los ocho mejores terceros. En la última fecha del Grupo J, la Albirroja de Mariano Uglessich empató son goles con Irlanda, sumó 4 puntos (1 triunfo, 1 empate y 1 derrota) y enfrentará a una de las selecciones más ganadoras de la Copa del Mundo de la categoría.

El combinado nacional conoce al rival al que medirá por un lugar en los octavos de final: Brasil. La Verdeamarelha, cuatro veces campeona (Nigeria lidera el palmarés con 5), conquistó el Grupo H con 7 unidades: goleó 7-0 a Honduras y 4-0 a Indonesia y empató 1-1 con Zambia, que logró el mismo puntaje, pero que accedió a la siguiente ronda en el segundo lugar de la clasificación.

Paraguay vs. Brasil, por un lugar en octavos

Paraguay y Brasil disputan los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 el viernes 14 de noviembre, a las 12:15, hora de nuestro país, en la Cancha 9 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán. El vencedor de la serie enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo Francia vs. Colombia, que juegan el mismo día, pero a las 10:30 y en la Cancha 1 del complejo deportivo.