Selección Paraguaya
15 de noviembre de 2025 - 12:35

A qué hora juega hoy EE.UU. vs. Paraguay y dónde ver en vivo

Los jugadores de la selección de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa del partido amistoso ante Japón en el estadio Panasonic Suita, en Osaka, Japón.
Los jugadores de la selección de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa del partido amistoso ante Japón en el estadio Panasonic Suita, en Osaka, Japón.@albirroja

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Estados Unidos en el primer amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La selección paraguaya enfrenta hoy a Estados Unidos en el primer amistoso de la última Fecha FIFA de la temporada. La Albirroja de Gustavo Alfaro juega en el Subaru Park de la ciudad de Chester, Pensilvania: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Paraguay y una nueva prueba con miras al Mundial 2026

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, remata el balón en un partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, remata el balón en un partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, domina el balón en el partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre frente a Corea del Sur en el estadio Mundialista, en Seúl, Corea del Sur.
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, domina el balón en el partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre frente a Corea del Sur en el estadio Mundialista, en Seúl, Corea del Sur.

Estados Unidos vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.