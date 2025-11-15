La selección de Paraguay y un nuevo amistoso con miras al Mundial 2026

La selección paraguaya disputa hoy el primero de los dos amistosos de la última Fecha FIFA de 2025. La Albirroja enfrenta a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, en el Subaru Park de la ciudad de Chester, Pensilvania: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El encuentro frente a los norteamericanos será el tercero del combinado nacional luego de culminar las Eliminatorias Sudamericanas empatando 0-0 y logrando la clasificación ante Ecuador en Asunción y superando 1-0 a Perú en Lima. En la ventana internacional de octubre, el seleccionado guaraní había igualado 2-2 con Japón y perdido 2-0 con Corea del Sur.

Gustavo Alfaro y la vuelta de Julio Enciso en Paraguay

Gustavo Alfaro tiene a disposición a 27 de los 28 convocados: Andrés Cubas, por documentaciones, está descartado para medir a EE.UU. y estaría recién disponible vs. México, el martes 18, a las 22:30, en San Antonio, Texas. Con la baja del mediocampista titular, el DT rearmó el equipo con relación a la última presentación y la principal novedad es la vuelta de Julio Enciso.

Estados Unidos, con varias ausencias vs. Paraguay

Los americanos también tienen ausencias: el técnico Mauricio Pochettino no cuenta por lesiones recientes con los volantes Tyler Adams de Bournemouth y Sean Zawadzki de Columbus Crew. Por su lado, no fueron citados el mediocampista Weston McKennie de Juventus, el lateral izquierdo Antonnee Robinson de Fulham y el delantero Cristian Pulisic de Milan.

La formación de Estados Unidos vs. Paraguay en el amistoso Fecha FIFA

Matt Freese; Auston Trusty, Mark McKenzie, Tim Ream, Sergiño Dest; Tanner Tessmann, Cristian Roldán, Brendan Aaronson, Aidan Morris; Folarin Balogun y Gio Reyna.

Entrenador: Mauricio Pochettino.

La formación de Paraguay vs. Estados Unidos en el amistoso Fecha FIFA

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros; Diego González, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Julio Enciso y Álex Arce.

Entrenador: Gustavo Alfaro.