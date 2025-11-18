La selección de Paraguay cierra el año enfrentando a México en San Antonio

La selección paraguaya cierra hoy el año con el último amistoso de preparación al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa el segundo partido de la Fecha FIFA de noviembre: a las 22:30, hora de Paraguay, enfrenta a México en el Alamodome de San Antonio, Texas. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega hoy México vs. Paraguay y dónde ver en vivo

Paraguay quiere culminar el 2025 con un triunfo y una versión mejorada con relación a la última presentación, la derrota 2-1 frente a Estados Unidos el sábado 15 en Chester, Pensilvania. En la primera ventana luego de la clasificación a la Copa del Mundo, el combinado nacional había empatado 2-2 con Japón en Osaka y perdido 2-0 frente a Corea del Sur en Seúl.

Gustavo Alfaro realiza cambios en el equipo

Alfaro realiza cambios en la formación tal y como había adelantado antes del viaje a suelo norteamericano. Por ejemplo, el entrenador prescinde en el once titulare de Gustavo Gómez y Junior Alonso, finalistas de la Copa Libertadores (sábado 29) y Copa Sudamericana (sábado 22) respectivamente, debido a un acuerdo previo con sus clubes (Palmeiras y Atlético Mineiro).

México: cinco partidos seguidos sin triunfos

Uno de los tres anfitriones del torneo más importante del planeta, la Tri arrastra una racha de encuentros sin ganar desde el 2-1 a EE.UU. en la final de la Copa de Oro el 6 de julio. Luego, igualó sin goles con Japón y 2-2 con Corea del Sur en setiembre; perdió 4-0 frente a Colombia y empató 1-1 con Ecuador en octubre y no pasó del 0-0 con Uruguay el fin de semana anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de México vs. Paraguay en la Fecha FIFA

Luis Malagón; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Germán Berterame y Jorge Ruvalcaba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Paraguay vs. México en la Fecha FIFA

Orlando Gill; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Agustín Sández; Ramón Sosa, Matías Galarza, Braian Ojeda, Miguel Almirón; Diego Gómez; Antonio Sanabria.