Paraguay integrará el bombo 3 en el sorteo del Mundial 2026

La expectativa es máxima para la afición albirroja a menos de 200 días del inicio de la competición en Norteamérica. La selección dirigida por Gustavo Alfaro descubrirá su ruta en la máxima cita de selecciones a nivel mundial, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. Además, la FIFA estableció que todos los ganadores de los repechajes, tanto de la UEFA como del Torneo de Eliminatorias Internacional, irán directamente al Bombo 4.

La ubicación de la Albirroja en el Bombo 3 será el punto central del sorteo para los aficionados. Esto implica que la selección de Paraguay enfrentará inevitablemente a un cabeza de serie proveniente del Bombo 1 y a un rival del Bombo 2, mientras que su último adversario será un equipo proveniente del Bombo 4. El calendario actualizado de partidos, detallando estadios y horarios específicos, será publicado el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo.

#ABCMundial | PARAGUAY EN EL 3 🇵🇾



La FIFA oficializó los bombos del Mundial y ya se siente el sorteo: será el 5 de diciembre en Washington 🇺🇸



¿Cuál será el grupo de la Albirroja? 🤔

Los 48 equipos se distribuirán en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno, tomando como base el Ranking Mundial Masculino FIFA del 19 de noviembre de 2025. El Bombo 1 incluye a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, junto a potencias como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los Bombo 2, 3 y 4 se llenarán con los clasificados restantes, incluyendo las seis plazas de play-off que se dirigen al Bombo 4.

El sorteo mantendrá estrictos criterios para asegurar el equilibrio competitivo y evitar cruces tempranos entre las potencias. Se aplicarán restricciones a los cuatro equipos de mejor ranking (España, Argentina, Francia e Inglaterra) para que sean sorteados en rutas opuestas en el cuadro de eliminación directa. Esta medida busca evitar que los dos equipos de más alto ranking se enfrenten antes de la final, siempre que resulten ganadores de sus respectivos grupos.

Además, se mantiene la restricción geográfica que impide a cualquier grupo tener más de un equipo de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA. Dado el gran número de representantes europeos, cada grupo deberá contener al menos un equipo representante del viejo continente, pero bajo ninguna circunstancia se permitirán más de dos. La posición de los equipos dentro de los grupos se determinará mediante un patrón de asignación predefinido para optimizar las condiciones de juego y la transmisión global para los seguidores de las selecciones involucradas.

La distribución de bombos para el sorteo del Mundial 2026

