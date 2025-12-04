Exclusiva: Alfaro no elige rivales ni sedes y analiza la complejidad logística del Mundial 2026

Consultado sobre si tenía alguna preferencia o algo que quisiera evitar, Alfaro dejó en claro que su enfoque está en la preparación para cualquier escenario. “No, no tengo preferencias, no podés elegir ese tipo de cosas, tenés que tener respuestas para cada complejidad que te pueda llegar a surgir, de pronto nos puede tocar México, si se juega en el Distrito Federal hay 2.250 metros de altura, pero más allá de eso, todo lo que es logística, porque he jugado en el Distrito Federal, la velocidad de la pelota tiene otra, las condiciones de la altura son otras, entonces tal vez te haga pensar de qué manera organizás la logística, si te toca en Guadalajara hay 900 metros, si te toca en Monterrey es a nivel del mar, entonces, ahora, si es el partido inaugural, porque es primero contra tercero, vas al Distrito Federal, entonces ahí es donde analizás qué te puede llegar a tocar”.

El estratega profundizó en la complejidad logística que implica la sede tripartita, señalando cómo las distancias y las condiciones climáticas jugarán un papel crucial. “En ese círculo que tenés del Distrito Federal está Kansas, y Kansas está 5 horas del Distrito Federal, y si tenés que jugar en el Distrito Federal y tenés que ir a jugar a Kansas, tenés 5 horas, donde establecés la base para jugar contra la altura y jugar contra la distancia. Dónde nos toca, cómo nos toca y después la temperatura en la que se va a jugar. Yo estuve acá en el Mundial de Clubes, estabas en Nueva York y la temperatura era agobiante, entonces nos puede tocar Vancouver, Montreal, sí, pero tampoco es la gran diferencia, la temperatura va a ser un actor determinante, en el rendimiento de los equipos, más que nada porque el tiempo de recuperación que vas a tener entre partido y partido va a ser entre 4 y 5 días, va a ser un gasto energético importante”.

Al finalizar la entrevista, Alfaro reiteró su confianza en sus jugadores y su deseo de representar dignamente a Paraguay. “No, que venga lo que venga, yo lo único que quiero es que los muchachos estén bien, y los muchachos están con una ilusión muy grande, con un compromiso muy fuerte para tratar de seguir respetando bien al país y que ojalá estemos a la altura de lo que el país espera”.